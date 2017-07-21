بدأت أوروغواي الأربعاء بيع القنب الهندي لأغراض الترفيه في الصيدليات بإشراف الدولة، في سابقة هي الاولى من نوعها في العالم.

وحتى الساعة، وحدها 16 صيدلية في سائر أنحاء هذا البلد الذي يعد 3.4 ملايين نسمة بدأ ببيع هذا النوع من المخدرات الخفيفة. ولم تتوصل الدولة إلى اتفاق مع شبكات الصيدليات الكبرى في هذا الشأن.

ولم يتم الكشف عن موقع هذه الصيدليات الـ 16 سوى في اللحظات الأخيرة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وستسوق هذه المخدرات الخفيفة بسعر 1.30 دولار للغرام الواحد، ويجوز لكل شخص سُجل سابقا في سجل المستهلكين أن يشتري حتى 10 غرامات من القنب الهندي كحد أقصى في الأسبوع الواحد.

وكان موعد بدء بيع القنب الهندي في الصيدليات من المسائل الشائكة في القانون المثير للجدل الذي اعتمد سنة 2013 في عهد الرئيس خوسيه موخيكا (2010-2015).

فقد اعتمدت أوروغواي في ديسمبر 2013 قانونا مثيرا للجدل يجيز استهلاك القنب الهندي ضمن ثلاثة مناهج، إما زراعته في المنازل للاستهلاك الشخصي أو الانضمام إلى نادي مستهلكين لزراعته في سياق تعاوني أو شراء الماريغوانا من الصيدليات بإشراف من الدولة.

وقد بدأ تطبيق الشقين الأولين من القانون، غير أن التسويق في الصيدليات أرجئ مرات عدة بسبب تحفظات الصيادلة.