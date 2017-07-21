بعد انتشار "هوجة" التجسس على الهواتف المحمولة التي انتشرت مؤخراً، لم يعد أي جهاز بمنأى عن الاختراق أو التلصص، لذا أصبح البحث عن برامج وتطبيقات لحماية الهواتف والحسبات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي غاية الكثيرين.



ونقدم لك بعض النصائح التي يوصي بها خبير الأمن الالكتروني "جوي جيروم" بالولايات المتحدة، لحماية جهازك من التجسس أو محاولة التلصص على محادثاتك الهاتفية وبياناتك الشخصية، نقلا عن موقع "insider".



1- غير كلمات المرور الخاصة بك باستمرار:



بداية من كلمة مرور هاتف المحمول وحتى حساباتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشير "جيروم": " يبقي معظمنا حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة على هاتفهه طوال الوقت ، لذا فالخطوة الاولى لتأمين الهاتف ضد أي محاولة لاختراقه هي بتغيير كلمة المرور، مضيفاً أن كلمات المرور البسيطة المكونة من أرقام سهل استنتاجها لن تكون حصن أمان لك ولمعلوماتك الشخصية على الهاتف.



2- تجنب إبقاء هاتف متصلاً بشبكة "الواي فاي" دومًا:



يحذر "جيروم " من إبقاء الهاتف متصلاً بشبكة هوائي الانترنت، ما يسهل على أي شخص مهمة التجسس على هاتفك والولوج إلى بياناتك وحساباتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهاتف المحمول، مؤكداً أهمية وضع كلمة مرور صعب تخمينها وعدم الاكتفاء بكلمة مرور من كلمة واحدة، بل يفضل أن تكون مكونة من أرقام وأحرف.



3- احذر المواقع المخادعة:



تحاول أن تحمل أغنية أو مقطع فيديو، فتظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على طلب إعادة الولوج لبريدك الالكتروني أو كلمة السر لحسابك على موقع "الفيسبوك"، فهذه النوافذ إنما هي مواقع صممها قراصنة الانترنت للتجسس على الحسابات الشخصية أو سرقتها.



4- انتبه لشروط تحميل التطبيقات الالكترونية:



يتطلب تحميل الكثير من التطبيقات على الانترنت، أذن للدخول على ملفات الهاتف نفسه كالأرقام أو الصور والكاميرا والميكروفون، لذا يحذر " جيروم " من الموافقة على مثل هذه الأذونات لأنها تهدد باختراق هاتفك وبموافقتك.



5- اقتني حافظة متخصصة لمنع تعقب جهازك:



بخلاف حافظة الهواتف التقليدية، طرحت العديد من شركات الهواتف المحمولة حافظة للهواتف مزودة بمانع لتعقب المكالمات أو اختراقها، وعلى الرغم من ارتفاع ثمنها إلا أنها تكون أحياناً حلاً عملياً لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يبحثون عن وسائل إضافية لتأمين هواتفهم المحمولة ومنع تعقيب خطواتهم وأعمالهم.