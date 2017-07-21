أقام متحف الفن الآسيوي بسان فرانسيسكو فعالية فريدة من نوعها إذ تجمع 2400 شخص في حديقة عامة لتشكيل أكبر زهرة في العالم محققين بذلك رقماً قياسياً عالمياً مكنهم من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وقال القيمون على المتحف بأن المشاركين قاموا بارتداء أزياء غلب عليها اللونين الأخضر والوردي لتشكيل زهرة اللوتس ظهر الأحد في حديقة سيفيك سنتر بلازا.



ونجحت المحاولة التي تتوافق مع الذكرى الخمسين لمهرجان صيف الحب، ومعرض زهرة الطاقة، بتحطيم الرقم القياسي العالمي السابق الذي شارك فيه 2279 شخصاً لتشكيل زهرة في منطقة روتشستر، بمدينة نيويورك الأمريكية.



من الجدير بالذكر بأن الفعالية أقيمت في حوالي الساعة الحادية من بعد ظهر يوم الأحد، حيث سمح المنظمون للمارة بالمشاركة فيها بهدف زيادة أعداد المشاركين، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.