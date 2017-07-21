بعد أكثر من 100 عام من الارتفاع، توقف متوسط العمر في بريطانيا تقريبا عن الزيادة، وفق ما أوضح أستاذ كبير في مجال الصحة العامة.



وأعرب أستاذ الصحة العامة في جامعة كوليدج لندن مايكل مارموت، عن قلقه من "النتائج غير المألوفة من الناحية التاريخية".



وحتى عام 2010 ظل متوسط العمر عند الميلاد يرتفع عاما واحدا كل 5 أعوام للنساء، وعاما واحدا كل 3 أعوام ونصف العام للرجال، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.



وذكر تقرير لمعهد الإنصاف في مجال الصحة، أن الزيادة في متوسط العمر تراجعت منذ 2010 إلى النصف، وأنها اقتربت من الصفر بين عامي 2013 و2015.



وبلغ متوسط عمر الرجال المولودين في 2010 ما يصل إلى 78.7 عام، وارتفع إلى 79.6 عام بحلول 2015، فيما ارتفع متوسط عمر النساء من82.6 إلى 83.1 عام خلال نفس الفترة.



وظل متوسط العمر يزيد كل عقد اعتبارا من عام 1890، لكن كانت هناك انخفاضات سنوية من حين لآخر خاصة خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.



ولم يحدد مارموت سببا مباشرا للانخفاض لكنه قال إنه "ربما تكون لذلك علاقة بسياسات تقشفية تضمنت خفض نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية منذ 2010"، إلى جانب زيادة في حالات الإصابة بخرف الشيخوخة.



وأصبح خرف الشيخوخة أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا بين النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 80 عاما، وبين الرجال ممن هم أكبر من 85 عاما.