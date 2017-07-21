ألمح فرانسوا برنيس المدير الفرنسى لشركة أجهزة الإلكترونيات الفرنسية"أورديمومو"، إلى أن شبكة الإنترنت هى العلاج الجديد لكبار السن الذين تعدوا ستين عاما من عمرهم وبلغوا سن التقاعد.



واكتشف أن 63 % من هؤلاء أصبحوا يبحرون فى الإنترنت وأن اثنين من ثلاثة يمتلكون سواء جهاز هاتف ذكيا أو كومبيوتر لوحى أو كمبيوتر شخصى.



ويستخدم كبار السن شبكات التواصل الاجتماعى حتى يكونوا على اتصال مباشر مع الحياة الحقيقية، فهم يلجأون إلى موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، لتبادل الأخبار مع الأحفاد خاصة عندما يكونون فى مكان آخر غير المكان الذين يعيشون فيه، أما موقع" انستجرام" لتبادل الصور، وموقع "تويتر" للتواصل الإجتماعى للإستعلام عن المعلومات ، إلى جانب إجراء دردشة مع أصدقائهم فهم يعتبرون الإنترنت أكسير الشباب بالنسبة لهم.