تعرض فنان دنماري للانتقاد على نحو واسع، بسبب مشروعه الأخير، الذي حول فيه المشردين في لندن إلى بوكيمون بشريين، يمكن ملاحقتهم طوال اليوم وعلى مدار الساعة، ولجعل الأمور أسوأ، عرض إمكانية شراء كل بوكيمون بشري مقابل 32.700 دولار.



ويصف فون هورنزيلث، الذي سبق وأن دفع قرويين أفارقة إلى تغيير أسمائهم إلى هونزيلث مقابل الحصول على معونة، بأنه مشروع "يحطم الحدود الأخلاقية"، ويعمل على دمج المشردين، وغزو الخصوصية، وعدم المساواة، وتلفزيون الواقع، مع الانحلال الثقافي في الوقت الحاضر، ومفهوم الفن التفاعلي، بحسب موقع أوديتي سنترال.



وقال هونزيلث في حديث لصيحفة دنماركية محلية "تم تجهيز كل مشرد من المشردين العشرة بجهاز تعقب، وبالتالي فإن المشتري، يمكنه ملاحقتهم على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال هذا التطبيق الحضري، مما يعني تحول المشردين إلى بوكيمون بشريين".



ولإنجاح مشروعه الفريد من نوعه، دفع هونزيلث المال للمشردين العشرة، والتقط لهم الصور، وزود كلاً منهم بجهاز تعقب أطلق عليه "ملاحق المشردين"، تم ربطه مع تطبيق، يسمح للمستخدم بمعرفة مكان كل مشرد طوال الوقت.



ولتتمكن من إبقاء عينك على البوكيمون البشري الخاص بك، عليك في البداية أن تدفع له مبلغ 32.700 دولار، وسيمنحك ذلك صورة ذهبية للمشرد.



وأثارت هذه الطريقة لإلقاء الضوء على حياة المشردين ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورداً على سؤال حول مزاعم الاستغلال التي ينطوي عليها مشروعه، قال هونزيلث "بالطبع هو استغلال، هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم. أنا أستغلهم، وهم يستغلوني، وبعبارة أخرى، هكذا تُدار الأعمال".