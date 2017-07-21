استخدم رجل من "كوونغ واه يت بوه" في الصين حيلة عبقرية مكنته من الحصول على وجبات غداء مجانية لحوالي عام في جناح كبار الشخصيات في مطار صيني.



ووفق ما ذكره موقع "نيوز" الأسترالي، فإن الرجل حصل 300 مرة على وجبة غذاء مجانية داخل صالات الدرجة الأولى بمطار شيان في شنشي الصينية.



وقال المصدر نفسه إن الرجل اشترى تذكرة الدرجة الأولى لرحلة مع شركة طيران "تشاينا إيسترن إيرلاينز، وبات في كل مرة يعيد جدولة الرحلة إلى اليوم التالي ليستفيد كل يوم من وجبة لذيذة قبل رحلته.



وأضاف الموقع أن الرجل "فعل ذلك 300 مرة قبل أن يكتشف أمره".



وبعدما انتفخ بطنه بالوجبات اللذيذة، تداركت شركة طيران شرق الصين الأمر، وبدأت التحقيق معه في سبب إعادة جدولة رحلته.



وبعد التحقيق، ألغت الشركة التذكرة وأعادت له قيمتها المالية.