ضرب زلزال اليوم الجمعة، الجزر اليونانية الواقعة في جنوب شرق بحر ايجة في أوج الموسم السياحي الصيفي، ما أدى إلى مقتل سائحين وجرح أكثر من مئة شخص آخرين.

ووقع الزلزال الذي قدرت شدته بين 6 و6,7 درجات ليلا وشعر به سكان تركيا بقوة.

وتفيد معلومات أولية أن احد القتيلين سائح تركي والثاني سويدي، لكن الشرطة لم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول هويتيهما.

وكان السائحان في حي كوس المزدحم وقتلا على الأرجح في الشارع عندما انهار جدار حانة أو بحجارة سقطت من مبان قديمة أصيبت بأضرار جسيمة.

ويرتاد جزيرة كوس عادة سياح شباب.

وارتفع عدد الجرحى إلى 120 شخصاً بينهم خمسة سياح إصاباتهم خطيرة ونقلوا إلى مستشفى ايراكليون في جزيرة كريت (جنوب)، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.

وتوقف مرفأ كيوس عن العمل بسبب الأضرار بينما لا يمكن للعبارات الرسو فيه حاليا.

وأرسلت مروحيات إلى كوس لنقل جرحى إلى جزيرة رودس القريبة.

وكانت ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن بؤرة الزلزال كانت في البحر على بعد 10.3 كيلومتر عن منتجع بودروم جنوب غربي تركيا، وعلى بعد 16.2 كيلومتر عن جزيرة كوس اليونانية، وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات.

ودعا المركز الى تجنب الشواطئ في المنطقة خوفا من حصول أمواج مد عاتية (تسونامي).