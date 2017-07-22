خلال السنوات القليلة الماضية، غيرت الطائرات بدون طيار مفهوم التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية، لدرجة أنه تم تكريس العديد من جوائز التصوير العالمية خصيصاً للتصوير الجوي. وواحدة من أبرز هذه المسابقات هي Dronestagram الشريكة لمجلة ناشونال جيوغرافيك، التي أعلنت للتو عن الفائزين في المسابقة الدولية السنوية الرابعة للصور الفوتوغرافية المُلتقطة بواسطة طائرات بدون طيار.

قال إريك دوبين، الرئيس التنفيذي لشركة Dronestagram: “أصبحت الطائرات بدون طيار وسيلة للحصول على منظور جديد للعالم”، وأضاف، “ليس هناك حدود مادية لمكان التصوير بعد الآن”.