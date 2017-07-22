في وقت تعاني فيه بعض الفرق الرياضية من ضعف الإمكانيات، تزداد إيرادات بعض النوادي العالمية بملايين الدولارات سنويا، فوفق آخر تقرير لمجلة فوربس تصدرت الفرق الأميركية قائمة أغنى الأندية العالمية عام 2017.

ويتصدر فريق دالاس كاوبويز الذي يلعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية أندية العام للسنة الثانية على التوالي من حيث المداخيل التي حصدها والتي وصلت، حسب نفس التقرير، إلى أكثر من أربعة مليارات دولار أميركي.

ويعتبر الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية من أغنى الدوريات في العالم، فإيرادات كل فريق قد تصل إلى 91 مليون دولار، وفق فوربس.

ومن المفاجئات أيضا التي حملها التقرير، صعود فريق مانشستر يونايتيد الإنكليزي إلى الرتبة الثالثة بمداخيل وصلت إلى 3.69 مليارات دولار، ما يجعل قيمة النادي تحتل الرتبة الأولى في القارة الأوروبية.

10 أندية عالمية أغلبها فرق أميركية أوضح التقرير أن قيمتها المالية في نمو متزايد وهي كالتالي:

1- دالاس كاوبويز: 4.2 مليارات دولار

2- نيويورك (يانكيز): 3.70 مليارات دولار

3- مانشستر يونايتيد: 3.69 مليارات دولار

4- برشلونة: 3.64 مليارات دولار

5- ريال مدريد: 3.58 مليارات دولار

6- نيو إنغلاند بيتريوتس: 3.40 مليارات دولار

7- نيويورك نيكس: 3.30 مليارات دولار

8- نيويورك جاينتس: 3.10 مليارات دولار

9- سان فرانسيسكو 49: بلغت قيمة هذا النادي ثلاثة مليارات دولار

10- لوس أنجلوس ليكرز: ثلاثة مليارات دولار