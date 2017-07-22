هاجمت وسائل إعلامية محلية، مُعالجًا ماليزيًا للأمراض يدوياً، وذلك بعد نشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُرّوج خلاله لقيامه بتقويم عظام مرضى آلام العمود الفقري في عيادته باستخدام “كتلة خشبية مستطيلة الشكل ومطرقة”.



وفقاً للمقطع، يقوم المعالج رصدي حسن، برسم خطوط على الظهر “تُوضح أماكن العظام”، وفي الخطوة الثانية يضع قطعة من القماش على مكان الألم، ويثبت عليها كتلة خشبية طرقها عدة مرات بالمطرقة، زاعماً أنها تصحح وضعية عظام الظهر، وتزيل الألم.

ووصفت صحيفة “CoconutsKL” الماليزية الرسومات بـ”غير الدقيقة بما فيه الكفاية لتحديد مواقع العظام”، محذرة من أن طريقة حسن “ستُرعب المجتمع الطبي الدولي”.