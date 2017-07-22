نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مؤثرًا لبطولة من نوع خاص، حيث أنقذ كلب من نوع "جولدن ريتريفر" غزالًا صغيرًا من الغرق فى المياه.

وتعود التفاصيل عندما كان يسير "مارك فيريلي" بصحبة كلبه على شاطئ جزيرة "لونج" بالقرب من ميناء "جيفرسون هاربور" فى مدينة "نيويورك" الأمريكية، عندما لاحظ الكلب الغزالة الصغيرة ومصارعتها الأمواج، وغرقها في المياه، ليقفز في المياه على الفور ويجذبها بقوة إلى خارج المياه، ليصاب صاحبه "مارك" بدهشة ويقوم بتسجيل مقطع فيديو يوثق اللحظة بكاميرا هاتفه المحمول، وينشرها على موقع الفيسبوك، ليلقى الكلب شعبية جارفة ويحصد ملايين المشاهدات فى ساعات معدودة.