تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الصور لفتاة تواجه غلاء الأكل والمشروبات في السينما بطريقة طريفة.

ظهرت فتاة في الصور تضع مجموعة كبيرة من رقائق الشيبس والشيكولاته والبسكويت والحلويات في كيس بلاستيكي ملفوف حول بطنها لتبدو وكأنها حامل، وعلقت أنها لجأت لهذه الحيلة بعد غلاء أسعار الطعام في دور السينما.

الغريب أن فكرة الفتاة لاقت إعجاب الكثيرين، وجاء في التعليقات على الصور: "لسه عاملين بس مع الحاجه الساقعه"، "نفس إلى عملناه"، " طيب كنتوا خلوها في سركم كده كل حامل حاتتفتش ذاتي وهي داخله يشوفوا بيبي ولا أكل".