في الوقت الذي تسعى فيه المطاعم الراقية في جميع أنحاء العالم إلى جذب الزبائن، عن طريق تقديم الوجبات الشهية، ذات المظهر المميز، يحاول هذا المطعم أن يشذ عن القاعدة، من خلال طبق أسماك أسود اللون يبدو وكأنه متفحم.

ويستخدم الفحم المنشط عادة في منتجات التجميل ومعجون الأسنان، لقدرته على احتجاز السموم في المسام الصغيرة وتنظيف الجسم، ويستخدم أيضاً في نفس الوقت كمكون لبعض وجبات الطعام، مثل جبنة شيدار سوداء اللون، وفي العام الماضي، نشرت وسائل الإعلام صوراً لأول آيس كريم أسود.

واستفاد مطعم في مدينة ميلبورن الأسترالية مؤخراً من هذا الاتجاه، من خلال الجمع بين الأسماك والبطاطا الكلاسيكية، مع الفحم المنشط، لإنتاج واحد من أقل أطباق الطعام جاذبية من حيث المظهر في العالم، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وأراد مطعم "ذا لونغ ستوري شورت" أن يضيف نسخة فريدة من الطبق الشعبي إلى قائمة الطعام، ولتتناسب باقي الأطباق التي يقدمه المطعم، يقدم الكولوسترل المنشط مع الوجبات، وينصح الزبائن بإضافته إلى باقي المكونات.

وبالنظر إلى هذا الطبق، فأول ما سيفكر به الكثيرون أن من المستحيل وضعه في أفواههم، لكن بمجرد تذوقه، سيكتشفون أن طعمه الشهي، لا يتناسب على الإطلاق مع مظهره المنفر.