ذكرت مصادر للشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أنها تلقت اتصالاً من شخص ادعى أنه تاجر مخدرات، للإبلاغ عن سرقة كمية من الكوكايين من سيارته.

تلقى مكتب شريف مقاطعة أوكالوسا، مكالمة هاتفية من ديفيد بلاكمون البالغ من العمر 32 عاماً، الذي قال إن شخصاً ما سرق من سيارته مبلغاً من المال بالإضافة إلى كمية من الكوكايين.

وقال بلاكمون في اتصاله، إن شخصاً دخل سيارته بينما كان متوقفاً في شارع 400 إد، وسرق منها مبلغ 50 دولاراً، وحوالي ربع أوقية من الكوكايين.

وقد قامت الشرطة بالبحث الحثيث عن سيارة بلاكمان، وعثرت عليها خلال ساعات قليلة. ولدى تفتيشها، عثرت الشرطة على كميات من المخدرات في أنحاء مختلفة من السيارة.

يذكر أن الشرطة قامت على الفور بإلقاء القبض على بلاكمون، ووجهت إليه تهمة حيازة الكوكايين ومواد مخدرة أخرى، ومقاومة الشرطة أثناء تأدية عملها، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإكتروني.