أطلقت الهند أول قطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية على أمل توفير واحد وعشرين ألف لترا من وقود الديزل سنويا، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحويل السكك الحديدية إلى شبكة صديقة للبيئة.



يحتوي القطار على محرك يعمل بالكهرباء والديزل قدرة 1600 حصان، وتم تثبيت ستة عشر لوحا شمسيا أعلى كل عربة بالإضافة إلى بطارية دعم لتخزين الكهرباء الناتجة، بحسب تقرير نشرته "الإندبندنت".



وتم تدشين أول قطار من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية في مدينة "نيودلهي" بشكل تجريبي على أن يتم إطلاق قطارات أخرى مماثلة لاحقا.



وسوف تستخدم الطاقة الناتجة سعة 7200 كيلوواط من الألواح الشمسية سنويا في تشغيل الإضاءة الداخلية والمراوح والأنظمة الكهربائية الأخرى في القطار الشمسي، ويعادل كل لوح شمسي انبعاثات كربونية بحوالي تسعة أطنان كل عام.



وتحاول وزارة النقل الهندية زيادة اعتماد خطوط السكك الحديدية على مصادر الطاقة النظيفة باستخدام بدائل مثل الألواح الشمسية القادرة على الاستدامة لخمسة وعشرين عاما