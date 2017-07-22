كثير منا يجد فراغاً كبيراً خلال اليوم، خاصةً في فصل الصيف، ولا يعلم كيف يستغله بما يعود بالنفع عليه، وعلى عائلته أيضاً، لذا سنقدم لك فيما يلي نصائح عدة حول كيفية المبادرة ببناء مركز صيفي لك ولعائلتك في المنزل، تقدمها الاختصاصية الاجتماعية الأستاذة ندى الحربي، التي ستفصِّل لك خطوات بناء هذا المركز المفيد في منزلك الخاص.



يجب عليك أولاً أن تختاري المكان الأنسب لهذا المركز في منزلك، مثلاً يمكنك جعل غرفة المعيشة مكاناً لاجتماع العائلة وإقامة الفقرات التي تودين تطبيقها ضمن خطتك اليومية.



حصر الأولويات

عليك تحديد الأولويات لجميع أفراد عائلتك، مثلاً: حفظ القرآن، ثم الطبخ، ثم التسلية وهكذا، حتى لا يشعروا بالملل من البرامج والفقرات المقررة.

دراسة الأعمار

عليك أن تميِّزي بين الطرح الذي يُقدَّم لوالديكِ وإخوتك الكبار، والطرح الخاص بإخوتك الصغار، فكل فئة تحتاج إلى مواد معينة ونشاطات تناسب أعمارها وقدراتها العقلية.

وضع العقوبات

إذا رأيت إهمالاً أو تقصيراً أو عدم تقيد بما تقدمينه لهم من أجل إسعادهم، فيجب عليك فرض عقوبات حتى لا يتهاون أحد في تنفيذ البرنامج بحذافيره.

تقديم الهدايا

قومي بتقديم جوائز تحفيزية بسيطة للأشخاص المتميزين تحديداً حتى يتشجع الجميع ويبذلوا جهوداً أكبر في المراحل المقبلة من البرنامج للحصول على الهدية.

البحث عن المحفزات

لابد أن يتميز طرحك بشيء من التحفيز والنشاط المتجدد في كل يوم حتى لا يعاني أفراد عائلتك من الروتين الممل وبالتالي عدم التقيد ببرنامجك.