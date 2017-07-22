توفيت المغنية الفرنسية باربارا ولدنز البالغة من العمر 35 عاما فيما كانت تقدم حفلا في كنيسة، فيما يرجح أن يكون سببه صعق كهربائي.

ووقعت الحادثة قرابة منتصف الليل في كنيسة في قرية صغيرة من قرى جنوب غرب فرنسا، فيما كانت عاصفة رعدية تهب على المنطقة. وشاهد الحاضرون المغنية وهي تنهار على المسرح، ولما وصل فريق الإنقاذ إلى المكان كانت فارقت الحياة.

وفتح تحقيق للتثبت من سبب الوفاة، بحسب السلطات القضائية في المنطقة، وتحديد سبب العطل الكهربائي.

في العام 2016، فازت ولدنز بجائزة المواهب الشابة في مهرجان جاك بريل للموسيقى، وفي فبراير الماضي أصدرت مجموعتها الغنائية الأولى.