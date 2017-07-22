أعلن المستثمر ايلون ماسك أن مشروع القطار الفائق السرعة الذي سيربط نيويورك بواشنطن في 29 دقيقة فقط نال موافقة شفوية من الحكومة، مبديا «التفاؤل» إزاء إمكان التوصل «سريعا» إلى اتفاق رسمي. وأشار رجل الأعمال ومؤسس مجموعة «تيسلا» وشركة «سبايس اكس» في تغريدة عبر «تويتر» إلى منح الموافقة لشركة «بورينغ كومباني» المتخصصة في حفر الأنفاق والتي أنشأها هو أيضا.

وكتب الملياردير «تلقيت للتو الموافقة الشفوية من الحكومة لمشروع «بورينغ كومباني» لإنشاء قطار هايبرلوب تحت الأرض بين نيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن في 29 دقيقة».