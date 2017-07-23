يعاني طفل في جنوب إفريقيا، حالة شره استثنائية جعلت شهيته مفتوحة على الدوام مما تسبب برفع وزنه إلى 90 كيلوغراما، رغم أن عمره لا يتجاوز عشر سنوات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل كيدن بنيامين، يقدم على أكل ورق الحمام (التواليت)، في حال لم يجد طعاما أمامه.

وأصيب الطفل كيندن في منطقة ستاندرتون، بملازمة تسمى "برادر ويلي" وهي خلل جيني تؤدي بالمصاب إلى حالة إقبال غير عادية على الطعام.

واضطر الأطباء إلى تزويد القصبة الهوائية للطفل البدين بأنبوب صغير في القصبة الهوائية، قصد مساعدته على التنفس.

وبحسب والدة الطفل، فقد بلغ من الوزن أربعين كيلوغراما وهو ما يزال في الثالثة من عمره، وأضافت أنها لم تكن تعتقد أن في أكله الكثير ما ينذر بمشكلة.

وأوضحت أنه يبدأ نهاره بأربع قطع من الخبز المحمصة مع الجبن، ثم يطلب بعد ساعة من ذلك زجاجة كولا وما تبقى من أكل الليلة السابقة، أما في وجبة الغذاء فيأكل قطعتين كبيرتين من الدجاج.

وبدأ الأطباء حمية مع الطفل كيدن، وأكدت الأم أنها تأكدت أن الوسيلة الوحيدة لإبقاء ابنها على قيد الحياة تكمن في إبعاده عن الطعام.