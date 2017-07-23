بينما كان رجل أمريكي يقوم بتصوير موسيقي أثناء عزفه في أحد المقاهي بولاية تكساس الأمريكية، وقع أمر خطف انتباه جميع الحاضرين وحول الأنظار إليه، حيث قام مغامر بالركض على سطح قطار وهو يسير بسرعة.

كان جورج فوينتس يصور مقطع فيديو للموسيقي كودي كوجينز يوم الخميس الماضي داخل مقهى يطل على سكة قطار، عندما فوجئ برجل يركض على سطح قطار مسرع بالاتجاه المعاكس لاتجاه سير القطار.

وعلق كوجينز على ما حدث "كان هذا أغرب ما شهدته في حياتي، لقد تمكن العداء من الركض بمهارة على سطح القطار، لقد شعرت أنا ومن معي بالدهشة من شجاعة هذا الرجل".

من الجدير بالذكر بأن العداء ظهر في مقطع فيديو آخر تم تصويره من زاوية مختلفة، حيث حظي الفيديو برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عدد كبير من المشاهدات بعد نشره بأيام قليلة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.