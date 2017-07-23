إن مبالغات أفلام الخيال العلمي في هوليوود قد تقف حائرة عند محاولة ابتكار أفكار مبهرة للمشاهدين بعد سنوات قليلة، عندما تتحول فكرة الـ"هوفربورد" hoverboard المغناطيسي إلى منتج متداول في الأسواق. والـ"هوفربورد" يشبه لوحة التزلج العادية ولكن بدون إطارات.

يستطيع أي شخص أن يمتطي الـ"هوفربورد" واقفا فتحمله وترتفع به كوسيلة مواصلات شخصية. ورغم أن الفكرة تبدو مفرطة في الخيال، إلا أن شركة للإطارات الكاوتشوك تعتقد أن الأجهزة المستقبلية يمكن أن تصبح يوما ما حقيقة واقعية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت شركة إطارات "هانكوك" النقاب مؤخرا عن عدد من تصاميمها المبتكرة، والتي شملت لوح الـ"هوفربورد" المغناطيسي، وحافلة ذاتية القيادة قابلة للاتساع.

وقد تم اختيار 5 ابتكارات فائزة من بين 34 عملا، تم تقديمها كجزء من معروضات منتدى التصاميم المبتكرة لدى شركة "هانكوك" للإطارات.

وقال سيونغ هوا سوه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: "إن المنتدى يعتبر مفيدا حقا، لأنه سيشهد أعمالا جيدة من المصممين الشباب، في مجال ابتكار الإطارات في المستقبل".





فليكس أب



وحصد المركز الأول بين الابتكارات الـ"فليكس أب" Flexup، وهو عبارة عن سيارة أحادية الإطار، يمكن أن تتحرك بحرية تامة، حتى على الدرج.

ويتمدد الإطار وينكمش، مع السماح له بحرية الدوران حول الزوايا باستخدام تقنية إمالة مماثلة للتزلج على الجليد، كما تتحرك على الدرج صعودا أوهبوطا.

ماغفلوت



أما تصميم ماغفلوت Magfloat فيشبه لوح التزلج، ولكن بدلا من استخدام الإطارات، فإنه يستخدم مجالا مغناطيسيا للتمدد والدوران.

ويسمح ذلك للمستخدم بالتحرك في حرية بسرعة تصل إلى 20 كلم/ساعة.

أوتوباين



أما المركز الثالث فكان من نصيب الـ"أوتوباين"Autobine ، الذي يقوم على مفهوم الحافلة ذاتية القيادة، التي يمكن للإطار الرئيسي فيها التمدد والانكماش.

وتتصل إطارات الحافلة أو تنفصل تلقائيا، وفقا لعدد الركاب.



شيفتراك



وفي المركز الرابع جاء الـ"شيفتراكShiftrac " وهو عبارة عن إطار مصمم خصيصا لسيارات الشرطة.

ويسمح الإطار للسيارة بإجراء تغييرات سريعة في الحارات وسهولة الدوران حول الزوايا، من خلال مبدأ التزلج الذي يدفع الإطار إلى الخارج.



آي بلاي



أما الـ"آي بلاي "iPlay، فاحتل المركز الخامس والأخير في مسابقة تصاميم "هانكوك"، وهو عبارة عن مركبة تتسع لشخص واحد ولها إطاران ضخمان.



يمكن للمركبة تحقيق الأداء الأمثل، حتى في سرعة عالية، ويمكن تغيير زاوية الإطار لاتخاذ زوايا دون أن تفقد السرعة.

في حين أن التصاميم لا تزال حالياً مجرد أفكار، إلا أنها تعطي لمحة عما قد تعقد عليه الآمال في المستقبل لتصميم كل من المركبة والإطارات.