صُدمت أسرة هذين الطفلين الصينيين، حين أطلعتها الشرطة على شريط فيديو للطفلين وهما يلعبان على حافة النافذة بالطابق العاشر في مبنى سكني بمقاطعة آنهوي شرق الـصين.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام صينية، أن طفلاً 8 سنوات، وشقيقته 7 سنوات، كانا بمفردهما مع أخ ثالث، في شقتهم بمبنى سكني في مدينة "ووهو" بمقاطعة آنهوي شرق الصين، وقرر الشقيقان أن يتنقلا من نافذة إلى أخرى عبر حافة النوافذ بالطابق العاشر دون أي حماية، وهو ما يعرضهما لخطر السقوط من هذا الارتفاع القاتل.

وتضيف الصحيفة أن الجيران فوجئوا بما يقوم به الطفلان؛ خاصة حين كان الطفل ذو الملابس الصفراء يتبادل المواقع مع أخته ذات الملابس الزرقاء والبيضاء، وقد التقط الجيران الفيديو، وأبلغوا الشرطة التي اتصلت بالأبوين في الحال، وأطلعتهما على الشريط.

وحسب الصحيفة، نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطي "ما زينج" قوله: تأكدنا من الواقعة، واستدعينا الوالدين اللذيْن نبها طفليْهما للخطأ، وتم تحذيرهما.