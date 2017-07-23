تستخدم المظلة والمعطف الواقي من المطر منذ عقود طويلة في الأجواء الماطرة، لكن شركة صينية أرادت أن تجمع بين هذين المنتجين، من خلال رداد جديد أطلقت عليه اسم "مظلة المعطف الواقي من المطر".

وكما يوحي اسم هذا المنتج الفريد من نوعه، فهو يجمع بين المظلة من جهة، والمعطف المطري من جهة أخرى، والنتيجة، رداء مثير للجدل، يشكك الكثيرون في جدواه وإمكانية استخدامه بشكل عملي، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وبالنسبة للمشترين، يمكن اعتبار هذا المنتج سخيفاً، وهذا ما تقر به مواقع التسويق، مثل موقع علي إكسبريس، والميزة السلبية لهذا الرداء، أنه يحمي الرأس والجزء العلوي فقط من الجسم، أما الساقان فيمكن تعرضهما للماء أثناء المشي.

ويقول المروجون لهذا الرداء أنه خفيف الوزن وقابل للطي، وتم تزويده بحزامين يحافظان عليه من الرياح القوية، وجرى تصنيعه من مادة الفينيل القابلة للتحلل. ويأتي الرداء المطري بألوان مختلفة ومقاسات تناسب جميع الأعمار.