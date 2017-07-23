في العقود القليلة الماضية، توصّل المهندسون إلى تصاميم أطول وأصغر وأكثر استدامة من قبل.

وهذا واقع لا ينطبق فقط على المنازل الثابتة، بل أيضاً على البيوت التي يمكن أخذها إلى أي مكان. لكن، نحن لا نتحدّث هنا عن الكارافانات المتنقلة، أو المقطورات، ولا حتى أنواع الخيم المختلفة.



في كتاب "Mobitecture: Architecture on the Move" الجديد للكاتبة ربيكا روكي، جمعت روكي أمثلة متنوعة لمنازل متنقلة استلهمت تصاميمها من آخر التطورات في عالم الهندسة.

ومن منزل شبيه بالمظلة إلى ساونا عائمة، يسلّط الكتاب الضوء على أغرب حلول التصميم التي تجعل الحياة المتنقلة أنيقة وعملية بذات الوقت.