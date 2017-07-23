قرر "توم دانيال هانسن سيلت"، من تروندهايم، النرويج، أن ينفذ مقلبا ضد صديقه، وبدأ في الإعداد للمقلب فقرر أن يكون المنشار الكهربائي هو الأداة التي سينفذ بها المقلب ويقنع صديقه بسقوطه على الأرض ليقتله المنشار الكهربائي، ولكنه على الرغم من ذلك لم يتوقع أبداً ردة فعله.

وبالفعل بدأ "توم دانيال" في تنفيذ المقلب، فثبت كاميرا في الخفاء، وبدأ هو وصديقه العمل في المرأب بشكل طبيعي، عندما قام بتغيير المنشار الكهربائي بأخر لا يعمل، ادعى سقوطه وقطع المنشار لجسده، ليفاجأ بردة فعل صديقه الذي لم يتحمل منظر الدماء وسقط مغشياً عليه.