يقوم عدد من بائعي الأدوية غير الشرعيين في هايتي بوضع جميع أنواع الأدوية في دلاء ويتجولون في الشوارع تحت حرارة أشعة الشمس القاسية، وذلك لغرض العثور على من يشتري الأدوية منهم، ويعرف هؤلاء في هايتي بـ «الصيدليات المتجولة».

وتعتبر هايتي، الواقعة في جزر الهيسبانيولا في البحر الكاريبي، من أفقر بلاد العالم، وسكانها الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين يعانون من انعدام تام للخدمات، ومنها الخدمات الصحية، وهذا ما جعلها مرتعا لباعة الأدوية غير الشرعيين.



وبحسب الإحصاءات يجني أكثر من 80% من سكان هايتي أقل من دولارين في اليوم الواحد، وأكثر من نصف الشعب الهايتي يجني أقل من دولار يوميا.