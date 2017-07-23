في حالة غريبة أثارت إحدى مستخدمات موقع الأمومة “مامز نت” غضب المستخدمات الأخريات عندما كشفت عن معضلتها طالبةً النصيحة، حيث كشفت أنها تكافح إدمان طفلها طعام الكلاب.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن امرأة مجهولة كتبت في منتدى الأمومة، أنها تجد طفلها البالغ من العمر 8 أشهر يأكل بسكويت كلبها الأليف بشكل كبير، مضيفة أنه يحب تناول طعام الكلاب أكثر من طعامه.



ولكن على الرغم من طلبها للحصول على المشورة، كانت الأمهات الأخريات غاضبات، من تصرفها حيث تساءلن عن سبب ترك هذه الأم لطعام الكلب في متناول طفلها، وسط استغراب شديد دفعهن لسؤال الأم:”هل أنتِ جادة؟”.



وفعلاً قامت الأم بالإجابة عن التساؤل قائلة ” إنها لجأت إلى وضع وجبات طعام طفلها على الأرض لعله يأكلها، ولكنه لم يبد مهتماً سوى بطعام الكلاب”.



وسرعان ما استجابت مستخدمات الموقع على منشورها، حيث قالت إحداهن: “أزيلي طعام الكلب عن الأرض، فنحن نطعم كلبنا مرة واحدة في اليوم بينما يكون الطفل في مقعده العالي بأمان”.



وأضافت أخرى: “هذا مقزز، أطعمي الكلب في مكان منفصل، مثل الحمام أو في أي مكان يمكن إغلاق بابه”.



كما أشارت إحدى الأمهات إلى خطورة إطعام الحيوانات الأليفة بالقرب من الأطفال، وكتبت:”أنت معرّضة لخطر أن يبدأ الكلب في حراسة طعامه، ومهاجمة الطفل”.



وردًا على الانتقادات، أوضحت أم الطفل في وقت لاحق أنها تترك طعام الكلب على الأرض لأنه من فصيلة “تشيواوا”، وأنه لا يأكل طعامه دفعة واحدة، مشيرة إلى أنها ستتّبع النصائح.



وفي وقت لاحق، قامت إحدى مستخدمات الموقع بدعم أقوال الأم، قائلة “إنها واجهت مشكلة مماثلة مع طفلها وبسكويت القط”.