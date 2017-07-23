عثر علماء آثار في تركيا على نقش يُعتقد أنه لـ”أقدم رمز ابتسامة” في العالم، على جرة مياه فخارية أثرية تعود لما قبل 3700 عام.



وتم اكتشاف الجرة خلال أعمال حفريات في مدينة “قارقاميش” الأثرية في ولاية غازي عنتاب التركية على الحدود مع سوريا.



وعثر على حطام الجرة خلال الحفريات، حيث قام أحد المتخصصين بتجميع قطعها، وإعادتها إلى شكلها الأصلي.



وقال رئيس الحفريات في المدينة الأثرية، عضو هيئة التدريس في جامعة بولونيا الإيطالية، البروفيسور نيكولو مارتشيتتي، للأناضول، أن الجرة كانت مخصصة كوعاء للعصائر، وعليها نقش يشبه رمز ابتسامة.



وأضاف: “لا نعرف الهدف الذي جعل صانع الجرة يرسم هذا الرمز عليها، إلا أننا نرى أنه رمز ابتسامة، ومن المحتمل أن يكون أقدم رمز ابتسامة في العالم”.



ولفت إلى أن “قارقاميش” كانت من المدن الهامة للحثيين (الحضارة الحيثية) الذين حكموا الأناضول وبلاد الرافدين بداية منذ عام 2000 قبل الميلاد.



وأفاد بأن “قارقاميش” كانت عاصمة لإحدى ممالك إمبراطورية الحثيين، وتستمر الحفريات بها منذ 7 سنوات بلا توقف.



وشملت الحفريات العام الجاري الموقع الذي كان يحتله قصر المدينة، وأسفرت، حسب مارتشتتي، عن معلومات هامة عن مملكة قارقاميش، يمكن أن تسهم في إعادة كتابة التاريخ.



وبين القطع الأثرية التي عثر عليها في مقبرة المدينة توابيت، وأوانٍ فخارية تستخدم لحفظ رماد الموتى، ومزهريات وأدوات زينة، وسيتم تسليم تلك القطع الأثرية لمتحف غازي عنتاب.



يشار إلى أن الحضارة الحثية أو حضارة الحيثيين قامت على معتقدات مختلفة، وكانت واحدة من الامبراطوريات ذات النفوذ في عصرها؛ حيث بسطت سيطرتها على منطقة الأناضول وشمالي سوريا، وكانت ندا للحضارات المعاصرة لها في بلاد الرافدين ومصر وبلاد فارس، في تلك الفترة.



واصطدم الحثيون مع الفراعنة المصريين في معركة قادش بالقرب من نهر العاصي في سوريا، وانتصر فيها الحثيون، لتوقع بعدها أول اتفاقية سلام بالتاريخ.



وفي عام 1986، دخلت قائمة التراث العالمي، مدينة حاتوشا عاصمة الحثيين القديمة، الواقعة في ولاية تشوروم وسط تركيا.



وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت تركيا اكتشافات أثرية هامة، حيث عثر علماء آثار في ولاية أوشاق غربي البلاد، على بقايا عمرها 200 ألف عام تعود لما يُعرف بـ”البشر البدائيين” (النياندرتال) الذين عاشوا في العصر الحجري القديم.



ومن بين الآثار المكتشفة أدوات صيد، مثل فأس ورأس سهم، تسلط الضوء على طبيعة حياة “البشر البدائيين”.



وفي ولاية بورصة شمال غربي البلاد، عثر علماء آثار أتراك على أحجار “مقلاع” انسيابية يعود تاريخها لنحو 8 آلاف و500 عام، يعتقد أنها كانت تستخدم في آلات الصيد الشبيهة بالمستخدمة في قذف الأجسام الصلبة و المعروفة بـ”المقلاع الفلسطيني”.



وصنعت الأحجار من الفخار، وصممت بشكل مخروطي يعطيها ميزة الانسيابية التي تسهل عملية إصابتها للهدف.



كما عثر خلال الحفريات على أدوات أخرى تستخدم للأكل والصيد تعود للفترة الممتدة ما بين 6 آلاف و500 عام و5 آلاف و500 عام قبل الميلاد.