اختارت وكالة الفضاء ( ناسا ) الموهوبة السعودية، فاطمة الشيخ، لإطلاق اسمها على أحد كويكباتها، لتصبح تسميه الكويكب (Alshaikh 33535)، تقديرا لجهودها وتميزها في بحثها الذي فازت به في مجال علوم النبات، وحصدت من خلاله المركز الثاني في معرض إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة INTEL ISEF لعام 2016.

وفازت فاطمة الشيخ بالمركز الثاني في مشاركتها خلال عام 2016 بعد ترشحها على مستوى المملكة العربية السعودية نتيجة فوزها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع ) الذي تقيمه سنوياً مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، وكان تتويجها بالمركز الثاني في الولايات المتحدة عن بحث في مجال علوم النبات بعنوان " تحديد فعالية نظير الستريغولاكتون المبتكر - كارل2- على الإنبات البذري للحشائش الطفيلية".