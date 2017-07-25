نظرا لتواجدها عند عدد قليل من الأشخاص، تعتبر غمازات الوجه إحدى معايير الجمال التي تظهر على الخدين.



إلا أن الخبر المفرح هو أنه أصبح باستطاعة أي شخص إجراء عملية تجميلية بسيطة لإضافة غمازة عند طبيب التجميل.

ويشتهر مجموعة من النجوم بـ"غمازاتهم" مثل هاري ستايلز وميراندا كير وأريانا غراندي.

ويقول خبراء النفس إن من يملك غمازة في وجنتيه يملك قلوب الناس بسهولة.

وقال جراح التجميل دارين سميث "السبب في ظهور الغمازة هي وجود صلة ضيقة بين عضلات الوجه والبشرة"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتابع الجراح "أنت أيضا يمكنك أن تنشئ غمازة على خديك، العملية الجراحية تتطلب نصف ساعة فقط"، مشيرا إلى أن هذا النوع من العمليات التجميلية بات رائجا بين النساء بشكل كبير.

وتعتمد العملية على مقاسات الوجه لتحديد المكان الأمثل لوضع الغمازة، كما أن نجاح العملية مرهون بسماكة الجلد والنسيج الشحمي في الخد.