أدخلت امرأة هندية بأعوامها المئة وستة، بهجةً إلى عالم الإنترنت بفضل مهاراتها المتميزة في عالم الطبخ ومقاطع الفيديو التعليمية لهذا الفن عبر اليوتيوب.



وتنحدر ماستاناما من قرية نائية في آندرا براديش ويوجد لها قناة خاصة بها على موقع يوتيوب تحمل عنوان «كنتري فودز» أو الطعام الريفي، ولديها نحو 327,300 متابع في القناة.

وتطلّ ماستاناما على مشاهديها لتعلمهم كيفية طهو وتحضير بعض الأطباق الهندية الشهيرة كالبانكيك الهندي بالبيض، والبرياني بالدجاج، والبيض بالكاري والتوت والدجاج مع البطيخ.

وتطهو الجدة الرائعة الطعام مستخدمةً موقداً تغذيه بالحطب، وتقيس كمية المكونات بالنظر، وتستخدم أظافرها لتقشير الخضراوات.



ويتولى إدارة قناة «كنتري فودز» الحفيد الأكبر لماستاناما، كيه لاكسمان وصديقه.

ونقلت محطة «إنديا توداي» التلفزيونية الهندية عن لاكسمان حديثه عن بدايات القناة على الموقع، حيث قال: «في ليلة شعرنا فيها أنا ورفاقي بالجوع الشديد، فقررنا إعداد الطعام بأنفسنا، وأتتنا فكرة إنشاء قناة على يوتيوب، كي يتمكن الناس من مشاهدة الدورات التعليمية واكتساب فن الطهي».

وأضاف: «حقق الفيديو الأول الذي عرضناه انتشاراً هائلاً مفاجئاً، فقررت حينئذ إدارة القناة، لأساعد الناس على معرفة وفهم الطرق التقليدية للطهو باستخدام مكونات طازجة، بمساعدة جدتي.



لم تفهم بدايةً ما الذي يجري أثناء تصويرنا لها وهي تعمل، لكن حين أدركت واقع الأمر شعرت بالرضا والسعادة».