وجد أسطورة السباحة الأميركية مايكل فيلبس من هو أسرع منه في السباحة وهو الحاصل على 23 ميدالية ذهبية أولمبية، لكنه لم يتمكن من التفوق على القرش الأبيض في «مبارزة» ضمن برنامج تلفزيوني.

وبثت قناة «ديسكفري»الأميركية، ضمن سلسلة «أسبوع القرش» التي تبثها دوريا، مبارزة انتهت لصالح القرش الأبيض بفارق ثانيتين عن فيلبس الذي اعتزل منافسات السباحة بعد مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

الا ان الرياضي الأكثر تتويجا في تاريخ الالعاب الاولمبية خيب آمال المشاهدين المترقبين متابعة برنامج «فيلبس ضد القرش، المبارزة من أجل التفوق في المحيط»، ومنهم المنتخب الأميركي المشارك في مونديال 2017 للسباحة المقام حاليا في بودابست.

ولم يسبح فيلبس (32 عاما) «الى جانب» القرش، بل تم تصوير كل منهما على حدة قبالة سواحل جنوب افريقيا.

وسبح فيلبس الذي تزود بسعفة لزيادة السرعة، تحت إشراف خبراء وغطاسين، قاطعا المسافة نفسها التي قطعها القرش.

وبفضل مؤثرات خاصة تظهرهما يتسابقان جنب الى جنب ولايفصل بينهما سوى خط عائم كما في حوض السباحة الأولمبي، تواجه فيلبس والقرش نظريا.