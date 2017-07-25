صوت الجمهور السويدي لأسماء أربعة قطارات جديدة أعلنت عنها شركة السكك الحديدة «MTR Express»، والتي تسير بين المدينتين ستوكهولم وغوتنبرغ، ومن بين تلك الأسماء «تريني مك ترينفيس» بنسبة 49 %، وذلك بالتعاون مع الصحيفة السويدية «ميترو»، وفاز هذا الاسم على بقية الاختيارات، وهي «هاكان» و«ميريام» و«بوسيدون».

ووصلت أصداء الاسم الفائز إلى بريطانيا، لتحتل عناوين أبرز صحفها، لتشابهه مع الاسم الذي سبق أن فاز بأصوات البريطانيين العام الماضي، لتسمية سفينة الأبحاث القطبية، وهو «بوتي مك بوتفيس»، ونوهت بذلك صحيفة «الغارديان» الأسبوع الماضي.



وكان قد طرح التصويت «مجلس أبحاث البيئة الطبيعية» البريطاني، الممول الأكبر لتمويل أبحاث علوم البيئة المستقلة.

ومع ذلك، قرر تغييره واعتماد اسم المذيع المخضرم والباحث في علم النبات والحيوان، سير ديفيد آتنبورو، الذي يعود العام الجاري إلى إذاعة «بي بي سي»، لتقديم سلسلة حلقات من برنامج وثائقي.



وتعكس مثل هذه المبادرات، تفاعل المجتمع مع المؤسسات والشركات المعنية بالبنية التحتية.

وتعكس مثل هذه المبادرات تفاعل المجتمع مع المؤسسات والشركات المعنية بالبنية التحتية، وتعزز الشعور العام بالانتماء بين المجتمع والقائمين علبه.



ومن الأسماء الأخرى التي اختارها السويديون لبقية القطارات، "إيستيل" تيمناً باسم ابنة الأميرة السويدية فيكتوريا، والاسم الطريف "غلين" الذي يطلق كلقب على أي فرد من سكان مدينة غوتنبرغ.



أما هذا اللقب فانتشر عام 1980، حينما ضم فريق كرة قدم تلك المدينة "آي إف كيه غوتيبرغ" أربعة لاعبين يحملون اسم غلين.