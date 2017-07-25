عقد زوجان بريطانيان مغرمان بلعبة الغولف، العزم على ممارسة الغولف في كل ملاعب الغولف المصغرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وزار الزوجان ريتشارد وإيميلي غوتفريد 743 ملعب غولف مصغر حتى الآن، ابتداء من منطقة لوتش لوموند وانتهاء بملعب كورنوال، غير أنهما يواجهان صعوبة في زيارة جميع الملاعب بسبب المزيد من الملاعب بشكل مستمر.

ويهدف الزوجان إلى زيارة 800 ملعب غولف خلال العام المقبل.



وقد مثل الزوجان بريطانيا في عام 2012 في بطولة العالم لمغامرات الغولف وحلّا في المرتبة الرابعة.

وقال ريتشارد معلقاً على تجربته: "إن الهوس بلعب الغولف بدأ في عام 2006 خلال رحلة إلى منطقة ساوثسا في هامبشاير. كنت أنا وزوجتي في ساوثسا، ولعبنا في أحد ملاعب الغولف هناك، وحققنا الفوز في اللعبة. وفي اليوم التالي عدناً لخوض مباراة أخرى".

وأضاف: " عندما عدنا إلى المنزل، تصفحنا مواقع ملاعب الغولف على الإنترنت، ووجدنا قائمة من 600 ملعب، وقررنا اللعب فيها جميعاً. وبعدها بدأنا نكتشف وجود ملاعب غولف مصغرة إضافية في كل مكان نقصده".

بدورها عبرت إميلي عن سعادتها البالغة بممارسة الغولف مع زوجها، وقالت بأن أفضل ما في الأمر هو التنقل في جميع أنحاء البلاد، والاستمتاع بالتجوال بين المدن والأرياف، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.