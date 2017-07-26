بغض النظر إن كنت ممن يتعرضون بكثرة للدغات البعوض، أو لست كذلك، إلا أنَّ هذه الحشرات تبقى مصدر إزعاج حقيقي للجميع. لذلك، من المُستغرَب أن تسمع عن شركة أمريكية تقوم بالإفراج عن ملايين البعوض في الجو!



شركة Alphabet Inc الأمريكية قامت بالإفراج عن 20 مليون بعوضة في أجواء فريسنو، كاليفورنيا! وعلى الرغم من أن سلوكًا كهذا يبدو غير منطقي وغريب للغاية، إلا أن الإفراج عن هذا العدد الضخم من البعوض كان لهدف وغاية، وليس بالتأكيد أذية الناس.



فالشركة الأمريكية أطلقت 20 مليون بعوضة من الذكور المُصابين بنوع من البكتيريا يمنع الإناث من وضع بيوض حية عند حدوث التزاوج.



إذ تهدف الشركة إلى التقليل من أعداد البعوض في هذا الوقت من العام بهذه الطريقة الغريبة، حيث تنشط هذه الحشرات بكثرة. وإن كنت تتسائل عن الضرر الذي تُلحقه الـ20 مليون بعوضة على السكان، فإن ذكور البعوض ليست ذات أذية للإنسان. ذلك لأن الذكر من هذه الحشرات لا يلدغ الإنسان، إنما الإناث من تفعل ذلك وتتغذى على دمه بهدف إنتاج البيض بنجاح.



وتنوي الشركة الإفراج عن مليون بعوضة كل أسبوع لمدة 20 أسبوعًا على مساحة 300 فدان في فريسنو. وإن آتت هذه التجربة ثمارها ونجحت، فمن المُحتمل أن يتم تنفيذها على نطاقٍ أوسع للمساعدة في مكافحة تزايد أعداد هذه الحشرات وتأثيرها السلبي على السكان.

ومن المعروف أن البعوض من الحشرات الناقلة للأمراض الخطيرة مثل حمى غرب النيل “الملاريا”، وفيروس زيكا، وأمراض أخرى خطيرة.