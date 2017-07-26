استطاعت نساء أن يكن قاسيات القلوب وعديمات الرحمة مما أهلهن ليكن أخطر المجرمات في العالم.

عرضت قناة "متع عقلك" عبر "الإنترنت" مقطع فيديو يعرض أخطر 8 مجرمات في العالم:

1- ساندرا أفييلا

"ساندرا أفييلا".. أو "ملكة المحيط الهادي" كما يلقبونها، مكسيكية تتزعم شبكة لتهريب المخدرات وترويجها وغسيل الأموال، ولقبت بهذا الاسم لشهرتها بأسلوب حياتها الفاخر ونجاحها في عالم المخدرات الذي يحتكره الرجال فقط، اعتقلت عام 2007 بتهمتى الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات ولكن أطلق سراحها في فبراير من عام 2015.

2- ثيلما رايت

"ثيلما رايت".. أرملة "جاكى رايت" أحد أشهر مروجي المخدرات في فيلاديفيا، وحلت محل زوجها وأصبحت من أكبر مروجى المخدرات في المدينة، وبحنكتها استطاعت أن تنسحب من هذا المجال القذر دون أن يتم القبض عليها أو تتعرض للقتل، وفى أزهى أيام نشاطها كانت تحقق أرباحا تصل إلى 400 ألف دولار شهريًا.

3- كلاوديا أوشو فليكس

“كلاوديا أوشو فليكس”.. والتي تلقب بـ”كيم كارديشان” الجريمة المنظمة, لا تجعل جمالها يخدعك فهي زعيمة عصابة "لوس أنتراكس" للقتلة المأجورين والتي تعتبر أحد أذرع منظمة "سينالوا" التي تعتبر أخطر الكارتيلات الإجرامية في العالم.

4- جودى موران

"جودى موران".. أحد أفراد عائلة موران بمدينة ميلبورن الأسترالية المتورطة في مجموعة من الأنشطة الإجرامية كالاتجار في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية، "جودى" أصبحت على رأس العائلة وجمعت بين الأدوار المركزية الثلاثة، وهى القيادة السياسية والسلطة الأخلاقية والسلطة الأبوية، اعتقلت وحكم عليها بالسجن بعد إدانتها بقتل شقيق زوجها.

5- أنا تشابمان

"أنا تشابمان".. جاسوسة روسية أرسلت إلى الولايات المتحدة من أجل اختراق استخباراتها الوطنية، واستخدمت جمالها في الحصول على المعلومات، ولكن ألقى القبض عليها مع 9 أشخاص آخرين بتهمة التجسس، واعترفت بالتهم المنسوبة إليها وأعيدت إلى روسيا في إطار صفقة لتبادل الجواسيس، ويشاع أنها كانت تربطها علاقة غرامية مع الرئيس الروسي "فلاديميير بوتين" وهى الآن تستمتع بحياة الشهرة في روسيا بلا أي مشكلات.

6- ماريا ليتشياردى

“ماريا ليتشياردي”.. امرأة قصيرة القامة نشأت وسط عائلة إجرامية وسارت على خطى والدها وأخيها حتى أنها قادت عائلة المافيا “الكامورا” بنابولي بإيطاليا لسنوات, وقد عملت في تجارة المخدرات وتنظيم عمليات تهجير الفتيات القاصرات من ألبانيا عن طريق المافيا الألبانية لاستغلالهن في الدعارة لمدة 8 سنوات حتى تم اعتقالها عام 2001..

7- كاثرين ناىت

"كاثرين نايت".. تعتبر جرائمها هي الأكثر وحشية إذ إنها قامت بقتل عشيقين لها وسلخ جلد واحدٍ منهما ووضعته كزينة في منزلها، وبسبب وحشيتها حكم عليها بالسجن المؤبد لتكون أول أسترالية تمضي حياتها في السجن من دون أن يعفو القضاء عنها ولا تزال حية حتى يومنا هذا.

8- بيل جونيس

"بيل جونيس" من أصل نرويجي ومن أشهر المجرمات المحترفة بأمريكا، وكانت تتمتع ببنية قوية بطول يبلغ 1,83 متر، قتلت أطفالها "ميرتل" و" لوسي" وزوجيها، وكانت تقتل أقرباءها بدافع الحصول على تأمين الحياة الخاص بهم، وقتلت أكثر من 20 شخصا أغلبهم من عائلتها.