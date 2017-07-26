في فيديو ذائع الانتشار التقط حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الماضي، يظهر رجل وهو يضرب درّاجا 4 مرات على الأقل بهراوة صغيرة على رأسه، وذلك أمام شاحنة متوقفة “بيك آب”، في أونتاريو الكندية.

وسجل الفيديو بواسطة امرأة، سرعان ما هرعت إلى رجلين بالموقع للنجدة، كان أحدهما يقود سيارة توقف بها، وقد وصف جميعهم المهاجم بأنه “مثير للاشمئزاز”.

ومن ثم كان هناك المزيد من الشهود حول الحادثة، في حين يسمع صراخ الرجل المجني عليه وهو يصيح “لقد حاولت أن أهرب منه”.

وقد سألت المرأة المصورة للفيديو الرجل “هل هو بخير؟”، فأجابها وهو يغمغم “نعم”.

وكان الرجل البالغ من العمر 74 عاما، يتحسس رأسه الدامي وهو يتساءل: “من أين أنزف؟ من أين يأتي هذا الدم؟”، في حين يستمر تدفق الدم من قفاه.

جاءت هذه المواجهة الشرسة التي انتهت بهذا العنف، بعد أن احتك سائق الدراجة بـ الشاحنة، ما أثار غضب السائق الذي قام بهذا الفعل الشنيع.

ويسمع في نهاية الفيديو الرجل الجاني وهو في الـ 56 من عمره، الذي أصيب أيضاً في رأسه قليلاً، وهو يقول: “لقد ضرب شاحنتي”.

كما يسمع أحد الشهود وهو يسأل الجاني: “أين ضرب شاحنتك بالضبط؟”.

وقد حاول الشهود منع الرجل من المغادرة، لكنه ركب شاحنته وذهب، وتم القبض عليه لاحقا.

وقال أحد الشهود لـ “جلوبال نيوز”: “إن الرجلين كانا يجادلان بعضهما، بعد أن حاولا الاندفاع يساراً في الطريق”.

وقام مسعفون بمعالجة الدراج المعتدى عليه في مكان الحادثة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لمزيد من العلاج.

وقالت الشرطة إن الرجلين المتورطين في الحادثة لا يعرف أحدهما الآخر.

ومن المقرر أن يعرض الجاني واسمه ديفيد فوكس وهو من منطقة بيتربورو، أمام المحكمة في أغسطس المقبل.