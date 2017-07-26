ولد طفل يدعى فولي بنصف قلب وبلغ السادسة من عمره وكان الأطباء جزموا بأن فرصة نجاته ضئيلة جدا. فولي يعيش في لونغ آيلاند بنيويورك بحالة نادرة تسببت في توقف نصف قلبه عن النمو بينما كان جنينا في بطن أمه، في حالة فولي، كان الجانب الأيسر من قلبه غير مكتمل تماما، ما يعني أن الأذينين الأيسر والبطين لا يستطيعان ضخ الدم.

شخصت إصابة فولي بالمرض عندما ذهب والداه، لورين كيفر فولي وروب فولي، لعمل الموجات فوق الصوتية الروتينية في الأسبوع الـ 20 من الحمل. زار والدا فولي أطباء عدة وفي كل مرة كانوا ينصحونهما بإجهاض الجنين لكن أحد الأطباء أعطاهم أملا في استمرارية الحمل قائلا: «لا أستطيع أن أعد بشيء، لكنني أؤمن بأن هناك أملا».

يعاني فولي من متلازمة نقص تنسج القلب الأيسر التي تصيب أقل من 1000 طفل في الولايات المتحدة كل عام بحسب ما قال مركز «ديزيز كوونترول آند بريفنشن». هذا المرض يؤثر على تدفق الدم الطبيعي خلال الجسم، ويحدث عندما لا يتشكل الجانب الأيسر من قلب الجنين بشكل صحيح خلال فترة الحمل. في حالة فولي كان الجانب الأيسر من قلبه غير مكتمل تماما، ما يعني أن الأذين الأيسر والبطين لا يستطيعان ضخ الدم.

وخضع فولي لجراحة ثانية لإعادة توجيه تدفق الدم إليه في سبتمبر من العام نفسه لولادته عندما كان عمره أربعة أشهر ونصف الشهر. وفي العام 2013 عندما كان عمره عامين ونصف العام، خضع فولي لعملية جراحية ثالثة «فونتان» وهي إجراء جراحي يستخدم في الأطفال ذوي القلب وحيد البطين.