أشارت منظمة الصحة العالمية في بيان صادر من قِبلها، أن هناك نحو 3.5 مليار شخص حول العالم يتلقون العلاج بسبب تراكم كميات كبيرة من البكتيريا في أجسامهم.



لكن كيف نعرف بأن هناك بكتيريا ضارة متراكمة في أجسامنا؟ وما هي الأعراضها؟



آلام في العضلات والمفاصل



إذا كان لديك ألم بالمفاصل والعضلات، أو التهاب في المفاصل، والشعور بخدر في اليدين والقدمين، أو وجود تشنجات وشَدّ في العضلات، وألم مماثل بالبطن.



الإصابة بالإسهال



إذا كنت مصاب بالإسهال بشكل مستمر، أو إذا كان لديك اضطرابات في الأمعاء، والتي تسمى التهابات القولون العصبي.



حساسية الجلد والحكة



تعتبر الأكزيما، والطفح الجلدي، والحكة والاحمرار، من بين الأعراض التي تُظهر امتلاء أجسامنا بالبكتيريا.



التعب والإرهاق



التعب الشديد، والنعاس والتثاؤب المستمر، هي من بين الأعراض التي تشير إلى تراكم البكتيريا بشكل كثيف في أجسامنا.