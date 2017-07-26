أحبط الأمن المصري، محاولة سرقة تمثال "إيزيس" المعروض بإحدى قاعات متحف آثار النوبة بمدينة أسوان جنوبي البلاد.



وقالت وزارة الآثار المصرية، في بيان، إنه "بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار أحبطت السلطات محاولة سرقة تمثال المعبودة إيزيس، التي ترضع ابنها حورس، المعروض بإحدى قاعات متحف آثار النوبة بأسوان".



وإيزيس هي "آلهة الأمومة" لدى قدماء المصريين، الذين كانوا يعتبرونها مثالًا للزوجة الوفية.



ونقل البيان عن محروس سعيد، مدير عام آثار النوبة، قوله إن "المتحف تعرّض لمحاولة السرقة خلال فترة الراحة المخصصة للعاملين إلا أن كاميرات المراقبة رصدت الأشخاص الثلاثة الذين حاولوا سرقة التمثال، وبينهم 2 من الموظفين بالمتحف".



وأكد سعيد أن "الجناة لم يتمكنوا من سرقة التمثال ولا أية قطعة من مقتنيات المتحف".



وأوضح البيان أن "قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من الجناة، فيما تمكن ثالث من الهرب".



وافتتح متحف النوبة في أسوان للجمهور في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، ويحتوي على اكتشافات تم العثور عليها خلال عمليات الحفر والتنقيب الأثرية التي أجريت لإنقاذ آثار النوبة بجانب عرض أكثر من 3000 قطعة أثرية تحكي تاريخ وثقافة بلاد النوبة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا.