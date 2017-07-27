احتجزت السلطات الأميركية في مطار لوس أنجلوس عروسين بريطانيين لمدة 26 ساعة، وأعادتهما إلى لندن بعد أن كانا في طريقهما لقضاء إجازة شهر العسل في هاواي ليُقال لهما في نهاية المطاف إن سبب الاحتجاز والإعادة هو أن “العريس مسلم”.



وضجَّت وسائل الإعلام البريطانية بالحادثة، حيث قال الرجل وعروسه إنه تم احتجازهما في مطار “لوس أنجلوس” الأميركي والتعامل معهما على أنهما مجرمان قبل أن تتم إعادتهما إلى إنجلترا، بينما كانا في طريقهما لقضاء إجازة شهر العسل المدفوعة سلفاً، وهو ما يعني أن 7 آلاف جنيه إسترليني (10 آلاف دولار) قد ضاعت عليهما بسبب عدم قدرتهما على مواصلة الرحلة واضطرارهما للعودة إلى بريطانيا.



وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة “ديلي ميل” البريطانية فإن العروس تُدعى نتاشا بوليتاكس، وتبلغ من العمر 29 عاماً، أما العريس فهو علي جول، وكلاهما بريطانيان، وكانا في طريقهما إلى “هاواي” لتبدأ من هناك حياتهما الزوجية، لولا أن سلطات مطار “لوس أنجلوس” كانت لهما بالمرصاد وقامت بترحيلهما، ليقال لهما بعد 26 ساعة من الاحتجاز إن السبب هو أن “العريس مسلم”.