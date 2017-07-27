بمناسبة ذكرى ولادته الرابعة، قام بعض المراقبين الملكيين بالتدقيق مؤخرًا بوثيقة ولادة الأمير جورج.

ولاحظ البعض أمراً مريباً فيما خصّ وثيقة ولادته، فإذا أمعنت النظر في الوثيقة سيبدو كل شيء طبيعيّاً، حيث أنه مذكور مكان وتاريخ الولادة، واسم الأب واسم الأم، لكن إذا دققت أكثر، ستجد أن اسم كيت ميدلتون مدرج على أنها "أميرة المملكة المتحدة".

ومن المعروف أنّ كيت هي دوقة كامبريدج، حين تخرج في مهمات رسمية لتمثيل البلاد، وعلى ذلك اشتعلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ إنّ ذلك وضع الجميع في حيرة عن لقب كيت.

واعتبر البعض أنه لأمر صحيح أن تُدعى على أنها الأميرة للملكة المتحدة في قسم" الوظيفة"، فإنّ وظيفة كيت الرسمية هي "أميرة".