تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة تُظهر رضيعاً وهو يقبّل والدته، قبلة الوداع قبل لحظات من وفاتها.

وكانت السيدة الأسترالية إيموغين بيتراك وضعت طفلتها اليانور قبل 4 أسابيع من موعد الولادة، بعدما نقلت الى المستشفى وهي في الأسبوع الـ36 من حملها، بسبب إصابتها بالتهاب في الأذن.

إلّا أنّ بيتراك توفيت بعد أشهر من ولادة الطفلة، كما أنّها لم تتعرّف عليها، بسبب إصابتها ورم شديد في الدماغ.

أمّا الصورة المؤثرة التي أشعلت العالم، فهي صورة طفل إيموغين الثاني (17 شهراً) الذي أُدخل الى غرفتها، ليقبّلها على جبينها قبلة الوداع، قبل لحظات من وفاتها.

كما قام بعض الناشطين بإنشاء صفحة لجمع التبرعات على الإنترنت، لمساعدة الطفلين.