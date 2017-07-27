خرجت سيدة إلى شارع تصرخ بعلو صوتها ما دفع السكان المحليين لرمي مياه مقدسة عليها في محاولة لتهدئتها.

ذكر موقع ميرور أن السيدة كانت تتلوى على الأرض وتصرخ بعدما شاركت في طقوس غريبة.

ويظهر مقطع فيديو الجيران يحاولون مساعدتها بعد أن مسك ذراعها رجل بقوة لتقييدها، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا السيدة لا تزال تصرخ وتغرق في بركة من المياه، في حين احتشد الجيران حولها.

وقال السكان المحليون في منطقة لوس لاجوس في مقاطعة بشمال الأرجنتين إن السيدة معروفة بتنفيذ طقوس غريبة، واعتقدوا أن المياه المقدسة ستعالج حالتها.

وأضافوا أن رجلا في سيارة سوداء قام بزيارتها قبل الحادث مباشرة، وعندما فشلت الشرطة في تهدئتها، تم نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية.