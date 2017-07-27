تعرض مشجعين بريطانيون لهجوم من قبل مشجعين ألمان، داخل حانة بمنطقة مسف دويسبورغ في ألمانيا، خلال مشاهدتهم مباراة كأس البطولة الودية لكرة القدم.

حيث هاجم مشجعون ألمان أكثر من 100 مشجع لفريق "أستون فيلا" البريطاني اعتراضًا على وجودهم بالحانة اثر خلافات كروية بعد فوز الفريق البريطاني على نظيره الألماني.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشاجرة عنفة بين مشجعي فريق " أستون فيلا" البريطاني وبين مشجعين ألمان، ليتبادلوا اللكمات والضرب المبرح ويلقون على بعض الكراسي وسط وجود للاطفال والسيدات مما أثار الرعب بأنفسهم ليفر بعضهم هاربين من هجوم مشجعي الفريق الألماني خلال مباراة أقيمت الأسبوع الماضي، فيما أسفرت المشاجرة عن إصابة عدد من المشجعين وتحطم الحانة التي تواجه فيها.