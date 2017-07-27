اتخذت مدينة الفاتيكان، الاثنين، قرارا بإغلاق مئة نافورة تشمل النافورتين الأيقونتين في ساحة القديس بطرس، في ظل موجة جفاف وحر طويلة الأمد تجتاح العاصمة الإيطالية روما.

وتمر العاصمة الإيطالية بصيف شديد الحرارة، وهبط معدل هطول أمطار إلى ما دون المتوسط في روما، مما اضطر المدينة لإغلاق بعض النافورات قصد ترشيد استخدام المياه.

وأوضح جريج بورك المتحدث باسم الفاتيكان، إن هذه هي أول مرة تضطرفيها المدينة لإغلاق النافورات، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف بورك من ميدان سان بيتر الذي يضم نافورتين يعود تاريخ بنائهما إلى القرن السابق عشر، أن المدينة أرادت أن تساهم في حل أزمة نقص المياه التي قد تواجهها روما، وقال إن جميع نافورات الفاتيكان ستغلق تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

ويعد الاهتمام بالبيئة ومواردها من القضايا التي يركز عليها البابا فرنسيس الذي طالب زعماء العالم بالتحرك السريع، في أول وثيقة باباوية يجري تخصيصها للبيئة.