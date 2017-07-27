أثار نائب ماليزي جدلا بعدما قال في مجلس النواب إن النساء اللواتي يرفضن العلاقات الحميمية مع أزواجهن يمارسن شكلا من أشكال الإساءة النفسية والعاطفية.



وفي جلسة برلمانية الثلاثاء مخصصة لنقاش مشروع قانون حول العنف الأسري، قال النائب محمد ذو الكفل إن الأزواج الذكور يعانون من صدمات عاطفية لعدة أسباب.



وأضاف "في بعض الحالات تؤذي النساء أزواجهن أو تعاملهن بطريقة سيئة جدا، رغم أن الرجال أقوى جسديا، فهن يشتمن الرجال ويرفضن تلبية رغباتهم ".



ووصف ذلك بأنه " شكل من أشكال الإساءة النفسية والعاطفية".



وسرعان ما أثارت هذه التصريحات ردود فعل منددة من جانب النشطاء الحقوقيين في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة في جنوب شرق آسيا.



ووصفت الناشطة مارينا مهاتير هذه التصريحات بأنها "مبنية على الجهل"، مؤكدة في حديث لوكالة فرانس برس على حق النساء في الرفض.



ومن التصريحات الأخرى التي أثارت الجدل أيضا قول النائب البالغ من العمر 58 عاما إن المرأة تؤذي الرجل حين ترفض أن يقترن بزوجة ثانية.