تمكن رجل بريطاني شجاع من إنقاذ حياة طفلته الرضيعة، عندما قام بنقلها إلى المستشفى فور ملاحظته بكاءها بطريقة مختلفة.



وطالب ستو بونسال (45 عاماً) الآباء والأمهات بالانتباه جيداً لطريقة بكاء أطفالهم، بعد تجربته المريرة مع طفلته ميغان التي تبلغ من العمر 4 أسابيع فقط.



فبعد أن لاحظ بونسال بأن طريقة بكاء طفلته غير اعتيادية، هرع بها إلى المستشفى حيث شخص الأطباء حالتها بتسمم إنتاني في الأمعاء.



وبحسب التقارير، فإن الطفلة دخلت في غيبوبة دامت ثلاثة أيام قبل أن تبدأ بالتماثل للشفاء شيئاً فشيئاً. وقال ستو، وهو مهندس خدمات من بيرنلي، لانكشاير: "أعرف أن جميع الأطفال يبكون، وأنا لست غبياً، ولكنني شعرت بأن بكاء طفلتي كان مختلفاً".



وأضاف: "عندما عدت من عملي، أخبرتني زوجتي بأن الطفلة تبكي على هذا النحو منذ ساعات، فازدادت مخاوفي وقررنا نقلها إلى المستشفى على الفور".



وبعد معاينة الطفلة، قام الأطباء بنقلها إلى غرفة العناية المركزة حيث دخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تتماثل للشفاء تماماً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.