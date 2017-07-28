رفع مالكو أرنب عملاق، نفق خلال رحلة جوية لشركة يونايتد إيرلاينز، دعوى قضائية ضد شركة الطيران الأميركية، قائلين إن موظفي الشركة مسؤولون عن نفوق الأرنب.



ورفعت الدعوى القانونية أمام المحكمة الجزئية بمقاطعة بولك فيدي موين بالنيابة عن مجموعة من المستثمرين اشتروا الأرنب "سايمون"، وهو ابن "أكبر أرنب في العالم" أملا في أن يتخطى والده في الحجم، ويقتنص هذا اللقب ويجني الأموال في مهرجان ولاية أيوا الأميركية.

وعثر على سايمون، الذي كان عمره أقل من عام وطوله 3 أقدام، نافقا عند نقله جوا من بلدته في المملكة المتحدة إلى كانساس سيتي مطلع أبريل في حظيرة، خلال توقف للطائرة في شيكاغو.

وقال محامي مالكي الأرنب آنذاك إن الأرنب العملاق ربما نفق بعدما وُضع في مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف، وهو ما نفته شركة الطيران.

وزعم مقيمو الدعوى أن موظفي يونايتد إيرلاينز أحرقوا جثة سايمون على الفور دون تصريح من مالكيه، قبل إجراء تشريح كان من الممكن أن يحدد سبب النفوق.

وقالت مجموعة المستثمرين في الدعوى، التي جاءت في 14 صفحة، وتتهم الشركة بأن لها سجلا سيئا في معاملة الحيوانات على متن رحلاتها وتطالب بتعويض لم يحدد "ملابسات وسبب نفوق سايمون لا يزال مريبا بدرجة كبيرة".

وقال المتحدث باسم يونايتد إيرلاينز، تشارلز هوبارت، في بيان: "أصابنا نفوق سايمون في أبريل بالحزن. لقد تلقينا هذه الدعوى ونقوم بمراجعتها حاليا".